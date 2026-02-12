США посилюють тиск на союзників Росії

Адміністрація США активізує тиск на союзників Росії, зокрема Іран та Венесуелу, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України.

За оцінками експертів, удари по логістичних ланцюгах союзників вже послаблюють здатність Москви продовжувати бойові дії, водночас Вашингтон пропонує Росії шлях до переговорів, повідомляє Fox News.

США застосовують стратегію впливу не тільки безпосередньо на Москву, а й через її партнерів, які постачають ресурси та військову техніку, обходячи міжнародні санкції. Колишній радник спецпосланця США в Україні Морган Мерфі зазначив, що Вашингтон «прибрав Венесуелу з шахівниці» і зараз зосереджується на обмеженні впливу Ірану, який надає Росії ударні безпілотники та іншу військову підтримку.

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що удари по посередниках є ключовим елементом стратегії. За його словами, Венесуела, Іран та так званий «тіньовий флот» забезпечують Кремль ресурсами для війни, а обмеження цих каналів знижує економічні можливості Москви та ускладнює ведення бойових дій.

Крім тиску, США пропонують Росії шлях до виходу з конфлікту — так званий «золотий міст», який передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв’язків. У Кремлі наразі відхилили цю ініціативу, однак аналітики вважають, що подальший розвиток війни залежатиме від того, чи погодиться Москва на дипломатичне рішення та міжнародний тиск.

