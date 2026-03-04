Джолі не зустрічалась з іншими чоловіками після розлучення з Піттом

За даними ЗМІ, Анджеліна Джолі не була у стосунках відколи офіційно розлучилась з Бредом Піттом у грудні 2024 року, пише видання People.

“Останні кілька років Енджі була надзвичайно зайнята та зосереджена на своєму житті. Побачення для неї не мали значення. У неї не було хлопця. Після розлучення вона практично стала матір’ю-одиначкою, тому що більшу частину свого часу вона приділяла саме цьому”, – повідомило джерело виданню.

У Джолі та Пітта шестеро дітей: Медокс, Пакс, Захара, Шило, Нокс та Вів’єн.

“Вона обожнює бути мамою і завжди хоче переконатись у тому, що всі її діти процвітають. Здається, у неї все чудово”, – додало джерело.

30 грудня 2025 року, через рік після офіційного розлучення Джолі та Пітта, джерело повідомило, що дім Джолі у Лос-Анджелесі показували потенційним покупцям після того, як акторка зробила там ремонт.

У серпні джерело повідомляло виданню, що Джолі “ніколи не хотіла жити в Лос-Анджелесі” постійно, але була вимушена це робити через угоду про опіку з Піттом. Це ж джерело повідомило, що у Джолі були “плани переїхати”, як тільки її молодшим дітям, Ноксу та Вів, виповниться 18 років 12 липня 2026 року.