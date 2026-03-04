Поліція Лондона арештувала чоловіка депутатки за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

У Великій Британії заарештували трьох чоловіків за підозрою в шпигунстві на користь Китаю. Один з них виявився чоловіком депутатки, пише BBC.

Поліція Лондона повідомила, що в рамках антитерористичного розслідування 39-річного чоловіка заарештували в Лондоні, 68-річного чоловіка – в Повісі, Уельс, а 43-річного чоловіка – в Понтіклані, Уельс. За словами правоохоронців, всі троє підозрюваних перебувають під вартою й немає “безпосередньої чи прямої загрози для громадськості”.

Один із затриманих виявився Девідом Тейлором – чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.

Фото: Джоані Рід/PA Media

Вона заявила, що ніколи не бачила нічого, що змусило б її підозрювати чоловіка у “порушенні будь-якого закону”.

Рід каже, що вона “не бере участі” в бізнес-діяльності Тейлора й ні вона сама, ні її діти не є частиною цього розслідування. Жінка додала, що ніколи не була в Китаї й ніколи не виступала з будь-яких питань, пов’язаних з Китаєм.

– Наскільки мені відомо, я ніколи не зустрічалася з жодними китайськими компаніями, поки була депутаткою парламенту, жодними китайськими дипломатами чи державними службовцями, а також не висловлювала жодного занепокоєння міністрам чи будь-кому іншому від імені, навіть випадково, китайських інтересів. Я соціал-демократка, який вірить у свободу слова, вільні профспілки та вільні вибори. Я не є шанувальницею чи захисницею диктатури Комуністичної партії Китаю, – говорить Рід.