Французький авіаносець із літаками-винищувачами та фрегатами супроводу передислоковують до східного Середземномор'я

Франція спрямовує свій флагманський авіаносець до Середземного моря на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході. Про це заявив президент Емманюель Макрон, повідомляє France 24.

За словами Макрона, він наказав авіаносцю «Шарль де Голль», його авіакрилу та фрегатам супроводу взяти курс на Середземне море. Корабель із Північної Атлантики прямує до східної частини регіону; минулого тижня він заходив до порту Мальме у Швеції.

Президент також оголосив про посилення французької військової присутности на Кіпрі. Після атаки іранських безпілотників на базу Королівських ВПС Британії в Акротірі Париж направив до регіону винищувачі Rafale, системи ППО та літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Окремо на Кіпр перекинули фрегат «Лангедок» і додаткові засоби протиповітряної оборони. Велика Британія також розмістила військовий корабель поблизу острова.

Очікується, що «Шарль де Голль» прибуде до східного Середземномор’я приблизно за десять днів. На його борту — близько 20 винищувачів Rafale та два літаки Hawkeye, які забезпечуватимуть контроль повітряного простору.

Макрон наголосив, що ситуація навколо стратегічних морських шляхів різко загострилася. За його словами, Ормузька протока фактично заблокована, а через неї проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу. Під тиском також перебувають Суецький канал і Червоне море. Франція ініціювала створення коаліції для гарантування безпеки судноплавства на цих маршрутах.

Президент Франції додав, що французькі військові вже збивали безпілотники «в цілях самооборони», захищаючи повітряний простір союзників, з якими Париж має оборонні угоди, зокрема Катару, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Ізраїль і США розпочали масштабну операцію проти Ірану

28 лютого Ізраїль завдав ударів по столиці Іран — Тегерану. Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про початок «великої бойової операції» проти Ірану з метою усунення загроз з боку іранського режиму.

За його словами, Вашингтон прагне знищити іранську ракетну промисловість і флот та запобігти дестабілізації регіону. Трамп звинуватив Тегеран у фінансуванні та підготовці бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про запуск ракет і безпілотників у напрямку Ізраїлю та удари по американських базах у Катарі, Саудівській Аравії й ОАЕ.

На тлі подій Макрон закликав терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. У Євросоюзі підтвердили відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що іранці мають отримати шанс позбутися «терористичного режиму» та гарантувати безпеку народам, які постраждали від атак з боку Ірану.

28 лютого Трамп повідомив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Згодом це підтвердило Інформаційне агентство ісламської республіки.

1 березня КВІР оголосив про початок «найбільш руйнівної наступальної операції» проти Ізраїлю та американських баз. Трамп закликав Тегеран відмовитися від цих планів і пригрозив жорсткою відповіддю. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступна фаза американської операції буде ще масштабнішою.