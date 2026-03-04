Опитування: Рівень підтримки миру з Україною в РФ досяг нового максимуму, – Bloomberg

Згідно з результатами нового опитування "Левада-центру", частка росіян, які віддають перевагу мирним переговорам над продовженням війни проти України, сягнула рекордних 67%, пише Bloomberg.

Водночас підтримка бойових дій впала до 24%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року.

Попри прагнення завершити конфлікт, суспільні настрої залишаються суперечливими. Директор "Левада-центру" Денис Волков зазначив, що хоча люди втомлені та хочуть припинення війни, вони переважно воліють, щоб це сталося на умовах РФ.

Також серед населення зберігається тривога щодо ймовірності нової хвилі мобілізації. Крім того, зафіксовано рекордний рівень байдужості до воєнних подій: 56% опитаних заявили, що майже не стежать за новинами про війну, сприймаючи її як "фоновий шум".

Показники підтримки російського керівництва та армії залишаються високими:

Дії військових в Україні підтримують 72% респондентів.

Удари по українській енергетичній інфраструктурі вважають виправданими 57%.

Рейтинг схвалення лідера Кремля Володимира Путіна становить 82%.

Водночас загальна впевненість у правильності курсу країни дещо знизилася — з 70% у вересні до 64% у лютому.

Ці дані оприлюднені на тлі підготовки до чергового раунду мирних переговорів під егідою США, запланованого на цей тиждень. Через загострення ситуації на Близькому Сході очікується, що зустріч відбудеться не в Абу-Дабі, як попередні дві.

Це буде четвертий раунд перемовин з початку року, де ключовим невирішеним питанням залишаються вимоги Росії щодо територіальних поступок у Донецькій області.

Опитування проводилося з 18 по 25 лютого серед 1 625 осіб у 50 регіонах РФ. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

