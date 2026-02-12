Українського спортсмена змусили змінити шолом через цитату Ліни Костенко

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заборонив українському шорт-трекістові Олегу Гандею виступати на Олімпійських іграх-2026 в Італії у шоломі з цитатою української поетеси Ліни Костенко. ISU вважає напис «Там де героїзм, там немає остаточної поразки» політичним гаслом.

Про заборону йому повідомили за декілька днів до початку Ігор, розповів Гандей «Суспільному». Він переконує, що слова поетеси є для нього та його команди мотиваційними, а не політичною пропагандою. «Я переклав кожне слово, пояснив, що це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Але вони сказали, що це політичне гасло — не можна», — зазначив спортсмен.

На відміну від випадків шоломів інших українських спортсменів, таких як Владислав Гераскевич і фрістайлістка Катерина Коцар, у випадку Гандея заборону наклав не МОК, а ISU. Гандей додав, що Україна не має представників в ISU, тому «вони можуть робити з нами все, що завгодно».Спортсмен підтримав позицію Гераскевича, який не збирається відмовлятися від свого шолома: «Я сподіваюся, що він не змінить свою позицію та свої слова, бо ми маємо боротися».

