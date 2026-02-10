МОК заборонив українському спортсмену вшанувати загиблих атлетів

27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому використовувати спеціальний шолом на тренуваннях та змаганнях під час Олімпійських ігор 2026 у Мілані. Про це спортсмен написав у своєму Instagram.

Шолом, який він планував використовувати, містить зображення українських атлетів, які загинули внаслідок російського вторгнення. Гераскевич уже провів перші тренування в цьому шоломі перед стартами на Іграх. «Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені», — написав Гераскевич.

За його словами, українська сторона готує офіційний запит до МОК і боротиметься за право виступати саме в цьому шоломі. Раніше спортсмен отримував попередження від організаторів щодо утримання від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

