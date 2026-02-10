﻿
МОК пояснив заборону "шолома пам’яті" Гераскевича необхідністю захисту нейтралітету змагань

Речник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс дав офіційний коментар стосовно ситуації з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якому фактично заборонили використовувати шолом із символікою пам’яті полеглих українців. Адамс зазначив, що регламент змагань завжди буде об’єктом випробувань з боку атлетів, проте організація зобов’язана підтримувати встановлений порядок на спортивних об’єктах.

Представник МОК зауважив, що хоча знайти універсальне правило для кожного окремого випадку складно, концепція абсолютної свободи слова є ілюзорною. На його думку, будь-яка публічна активність регулюється певними нормами соціальної відповідальності та внутрішніми статутами організацій.

“Свобода слова не існує ніде у світі. Ви не можете зайти в переповнений торговий центр і кричати “пожежа”. Всі знають, що існують правила”, – підкреслив Марк Адамс.

Він також нагадав, що олімпійці мають достатньо альтернативних майданчиків для того, щоб ділитися своїми поглядами чи вшановувати пам’ять співвітчизників. Зокрема, спортсменам дозволено висловлювати будь-які думки у власних соціальних мережах, під час спілкування з медіа у змішаних зонах або на офіційних пресконференціях.

Головним аргументом комітету залишається збереження аполітичності безпосередньо під час стартів. Марк Адамс резюмував, що основне завдання МОК у контексті обмежень екіпірування полягає у забезпеченні чистоти спортивного процесу. За його словами, чинне правило спрямоване на те, аби захищати “поле гри” від будь-яких зовнішніх чинників, які можуть відволікати від суті олімпійських змагань.

