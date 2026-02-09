Медалі зимових Олімпійських ігор стали найдорожчими в історії

Спортсмени, які беруть участь у XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні 2026 року, отримають медалі, що за вартістю перевищують всі попередні Ігри. Стрімке зростання цін на дорогоцінні метали вплинуло на фінальну вартість нагород, повідомляє CNN. Загалом буде вручено понад 700 золотих, срібних та бронзових медалей.

Золота медаль оцінюється приблизно у 2300 доларів — вдвічі більше, ніж на Олімпіаді в Парижі 2024 року. Срібні медалі нині коштують близько 1400 доларів, що утричі перевищує їхню вартість два роки тому.

Підвищення цін на метали пояснюють попитом роздрібних інвесторів, а також активізацією закупівель центральних банків і підвищеною увагою інвесторів до традиційних активів на тлі глобальних політичних потрясінь.

Медалі виготовлені Італійським державним монетним двором та Поліграфічним інститутом із переробленого металу. Зокрема, у золотій медалі лише шість грамів із загальних 506 є чистим золотом, решта — срібло.

Як повідомляло раніше ForUa, Олімпіада-2026 пройде у стилі Леонардо да Вінчі.