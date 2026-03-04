У Конгресі намагаються позбавити Трампа права одноосібно вести війну

У середу, 4 березня, Сенат США розглядає двопартійну резолюцію, яка має обмежити можливість президента Дональда Трампа самостійно вести бойові дії проти Ірану. Ініціатори документа наполягають, що кожен етап військової кампанії повинен погоджуватися з Конгресом відповідно до вимог Конституції США, інформує Reuters.

Один із авторів ініціативи, сенатор-демократ Тім Кейн, закликав колег відкрито висловитися щодо питання відправлення американських військових у зону конфлікту. Під час пресконференції він заявив, що законодавці мають знайти сміливість проголосувати “за” або “проти”, якщо йдеться про ризик для життя солдатів.

Республіканська більшість критикує ініціативу. Спікер Палата представників США Майк Джонсон назвав резолюцію спробою “зв’язати руки” головнокомандувачу у критичний момент. На його думку, обмеження повноважень президента під час уже розпочатої операції може підірвати національну безпеку та підбадьорити іранські сили.

Попри те, що війна триває п’ятий день і вже призвела до руйнувань та перших втрат серед американських військових, шанси на остаточне ухвалення документа невеликі. Навіть якщо його підтримають обидві палати, для подолання вето президента знадобиться дві третини голосів у кожній з них.

Раніше Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про удари по Ірану, обґрунтовуючи військові дії необхідністю захисту інтересів США. Водночас низка американських юристів ставить під сумнів конституційність розширення операції без окремого схвалення законодавчої гілки влади, особливо якщо конфлікт набуде затяжного характеру.