Найбільше смертей на кордоні зафіксовано у 2023–2024 роках

Від початку повномасштабного вторгнення Росії прикордонники зафіксували понад 70 смертей чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, більшість трагедій трапилися на річкових ділянках кордону, а також у важкодоступних гірських районах. Люди втрачали життя, намагаючись перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. «За весь час повномасштабного вторгнення та дії обмежень на виїзд для чоловіків-громадян України — починаючи з лютого 2022 року — ми зафіксували понад 70 смертей під час спроб незаконного перетину кордону. На жаль, люди йшли на такі необдумані кроки», — зазначив Демченко.

Він додав, що пік смертей припав на 2023 та 2024 роки, тоді як у 2025 році кількість загиблих значно зменшилася і випадки були поодинокі.

