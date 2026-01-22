Кордон на розпродаж: ексголова ДПСУ та його спільники заробили сотні тисяч євро на «зелених коридорах»

НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та групу посадовців на систематичному одержанні неправомірної вигоди. Слідство встановило, що топпосадовці сприяли безперешкодному перетину кордону для перевезення контрабанди.

Деталі корупційної схеми

За даними правоохоронців, у 2023 році була організована схема незаконного переправлення цигарок до країн ЄС. До складу групи входили:

колишній голова ДПСУ (має звання генерала);

начальник відділу пункту пропуску;

колишня службова особа прикордонного відомства.

Упродовж липня-листопада 2023 року задокументовано отримання щонайменше 204 тис. євро. Кошти сплачувалися за безперешкодний проїзд 68 автомобілів — по 3000 євро за кожну автівку.

Маскування під дипломатів

Аби уникнути перевірок, зловмисники використовували витончені методи конспірації:

Транспорт: Використовувалися авто на чеській та австрійській реєстрації. Номери: На машини встановлювали номерні знаки, візуально схожі на дипломатичні. Пасажири: У ролі пасажирів виступали члени родин українських дипломатів у Європі, які мали дипломатичні паспорти.

Наявність таких пасажирів дозволяла уникати огляду з боку митних та прикордонних органів держав ЄС. Слідство також з’ясувало, що підозрювані раніше проходили службу разом із дипломатами, чиї родичі були залучені до схеми.

Кваліфікація та відповідальність

Дії фігурантів кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині);

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та повного кола осіб, причетних до незаконного трафіку.

Раніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.