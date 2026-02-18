«Нелегальний туризм»: На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих

Правоохоронці Львівщини у межах програми з нелегальному перетину держкордону “Нелегальний туризм” викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Як з’ясувалося, її організував інспектор митного оформлення, залучивши знайомого водія з правом виїзду та інспектора прикордонної служби, котрий забезпечував безперешкодний контроль.

Чоловіків, котрі не мали законних підстав для перетину кордону, перевозили за паспортами літніх людей. Серед них були документи 70-річного померлого батька митника та 77-річного родича водія. Уже на території інших держав чоловіки користувалися власними паспортами.

Вартість такої послуги становила 15 тис. доларів з особи.

Таким способом незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.

Нині усім учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: митнику і цивільному спільнику – тримання під вартою із можливістю застави понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від посади. Стосовно прикордонника вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Триває встановлення повного кола осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, та перевірка інших можливих епізодів.

Довідка. Упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у галузі оборони в 16 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 34 особам за фактами сприяння, організації та незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди склала 128,2 тис. доларів США, 11 тис. ЄВРО та 330 тис. гривень.