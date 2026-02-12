Зеленський назвав реальні строки відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів

Масовані повітряні атаки Росії призвели до втрати до 10 гігават потужності генерації в енергетичній системі України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg.

За його словами, через удари країни-агресора щодня в пікові години спостерігається дефіцит електроенергії на рівні 5–6 ГВт. Деякі об’єкти енергетики, пошкоджені під час атак, вдасться відновити лише до наступного опалювального сезону.

Президент наголосив, що надмірний оптимізм щодо швидкого відновлення енергосистеми не повинен приховувати труднощів, з якими Україна стикається у фінансуванні та підтримці оборонного потенціалу.

«Без чітких джерел фінансування може настати економічний шок», — попередив Зеленський, маючи на увазі мільярди доларів, необхідні для відновлення, соціальних витрат та військових потреб у найближчі роки.

Він також підкреслив, що Україні потрібен чіткий механізм фінансування за участю Європи. Використання заморожених активів Росії, за його словами, може бути недостатнім у довгостроковій перспективі.

Як повідомляло раніше ForUa, Київщина за кілька тижнів отримала понад 500 генераторів від міжнародних партнерів.