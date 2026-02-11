Кінець переговорного глухого кута: українську делегацію хочуть привезти в Москву

З’явилася інформація про ймовірну підготовку візиту української переговорної групи до Москви для прямої зустрічі з Володимиром Путіним. Головною причиною такого кроку називають фактичну стагнацію переговорного процесу.

Криза повноважень російської сторони

Наразі переговори «стоять на місці». За даними джерел, чинний склад російської переговорної групи не має реального політичного впливу в РФ та повноважень для ухвалення стратегічних рішень. Це робить дистанційні чи робочі зустрічі на рівні делегацій малоефективними.

Віткофф та Кушнер як гаранти безпеки

Американські представники Стівен Віткофф та Джаред Кушнер запропонували виступити посередниками та «гарантами безпеки» під час цієї поїздки. Сценарій логістики виглядає так:

Приватний літак Віткоффа та Кушнера прибуває до Варшави.

Там він забирає українських переговорників і прямує до московського аеропорту «Внуково».

Обидві делегації (американські посередники та українські представники) проводять пряму зустріч з Путіним.

Проблема присутності Кирила Буданова

Найбільш дискусійним питанням залишається участь у делегації очільника ГУР Кирила Буданова. Складність полягає в тому, що у 2023 році Росія заочно «заарештувала» його за надуманими звинуваченнями. Наразі незрозуміло, чи поширюватимуться гарантії безпеки від американської сторони на посадових осіб, яких РФ оголосила у розшук.