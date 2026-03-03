Відомий шеф-кухар реформуватиме харчування в ЗСУ

Міністерство оборони України через Агенцію оборонних закупівель (ДОТ) розпочинає масштабну реформу якості харчування військовослужбовців. Ключовим етапом змін стане проєкт «Готуємо до бою», до якого долучився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Головна мета ініціативи — системне покращення приготування їжі безпосередньо в підрозділах. Попри вчасне постачання якісних продуктів, кінцевий результат на столах військових часто залежить від досвіду кухаря та наявного обладнання. Оскільки більшість армійських кухарів не мають профільної освіти, а єдиних алгоритмів роботи досі не існувало, якість страв у різних частинах суттєво різнилася.

Що зміниться для військових кухарів

Проєкт «Готуємо до бою» реалізується у партнерстві з громадською організацією «Культ Фуд», яку очолює Євген Клопотенко. Спільна робота дозволить об’єднати бойовий досвід підрозділів із професійною гастрономічною експертизою.

Основними напрямками проєкту стануть:

Створення практичного збірника рецептів: Це буде покроковий посібник для відповідальних за харчування, адаптований до польових умов.

Систематизація процесів: Розробка чітких алгоритмів роботи, які допоможуть отримувати смачну та поживну їжу незалежно від рівня підготовки кухаря чи специфіки обладнання.

Обмін досвідом: Впровадження кращих практик організації кухні, що вже існують у найбільш ефективних підрозділах.

Завдяки залученню команди Клопотенка, реформа харчування переходить від контролю закупівель продуктів до створення високих стандартів їхнього приготування, що є критично важливим для підтримки боєздатності та морального духу захисників.