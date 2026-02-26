Умєров і представники США координують позиції перед новим раундом переговорів

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров повідомив про початок 26 лютого у Женеві двосторонньої зустрічі української делегації з представниками США. До американської делегації увійшли спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

За словами Умєрова, разом з економічною командою уряду сторони детально опрацьовують так званий prosperity package, який охоплює механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і формування довгострокової співпраці. Окремо, разом із Давид Арахамія, планується обговорення підготовки до наступного раунду тристоронніх переговорів за участи російської сторони з метою синхронізації позицій.

Важливим напрямом переговорів Умєров назвав гуманітарний трек, зокрема питання можливих обмінів. За його словами, українська сторона розраховує на конкретні результати щодо повернення громадян України. Він наголосив, що українська делегація працює над практичними рішеннями, а про підсумки зустрічі повідомить після її завершення.

Напередодні, 25 лютого, в Офісі президента України повідомили про завершення переговорів між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, які тривали близько пів години. Саме Зеленський раніше анонсував женевську зустріч і припустив, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення війни може відбутися на початку березня.

У січні та лютому вже відбулося кілька раундів таких тристоронніх контактів. Про суттєві політичні результати сторони не повідомляли, однак після зустрічі 5 лютого була досягнута домовленість про обмін військовополоненими — перший за п’ять місяців.

Раніше Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує «хороших новин» у найближчі тижні та не виключив можливости зустрічі президента України з Владіміром Путіним. Водночас аналітики Institute for the Study of War зазначали, що Кремль не демонструє готовости відмовлятися від максималістських вимог, зокрема щодо українських територій, і продовжує відкидати західні гарантії безпеки для України.

Україна, зі свого боку, наполягає на наданні сильних гарантій безпеки з боку США та європейських союзників, які мають убезпечити державу від майбутньої російської агресії.