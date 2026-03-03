Китай тисне на Іран, щоб не допустити блокади Ормузької протоки

Пекін закликає Тегеран утриматися від будь-яких кроків, які можуть загрожувати судноплавству в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться насамперед про недопущення атак на нафтові й газові танкери та збереження безперервності постачання енергоносіїв із регіону Перської затоки. Китайська сторона наполягає, щоб Іран не створював перешкод для комерційних суден, які проходять через стратегічно важливий морський коридор.

Стратегічна артерія світової енергетики

Ормузька протока — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою та скрапленим газом. Через неї проходить значна частина глобальних поставок енергоносіїв із країн Близького Сходу.

Для Китаю ця артерія має критичне значення: майже 50% усього імпорту нафти країни транспортується саме цим маршрутом. Будь-яка ескалація або блокада можуть призвести до різкого стрибка цін на енергоносії та серйозних перебоїв у постачанні.

Чому Пекін занепокоєний

Попри тісні економічні зв’язки між Китай та Іран, Пекін залишається надзвичайно вразливим до будь-яких ризиків у районі Ормузька протока.

Збереження стабільного морського транзиту — ключова умова енергетичної безпеки КНР. На тлі напруження в регіоні китайська влада, за даними джерел, активізувала дипломатичні контакти з Тегераном, аби не допустити перекриття протоки або нападів на танкери.

Аналітики зазначають, що потенційна дестабілізація судноплавства в Ормузькій протоці матиме не лише регіональні, а й глобальні наслідки — від стрибка цін на нафту до нових потрясінь на світових ринках.