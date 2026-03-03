﻿
Іранські дрони атакували порти в Омані: ситуація на Близькому Сході загострюється

За повідомленням Clash Report, стратегічно важливий порт Салала в Омані став об'єктом атаки іранських безпілотників. Крім того, надходить інформація про подібний удар по сусідньому порту Райсут. Масштаби пошкоджень та наявність постраждалих наразі уточнюються.

Ці події відбуваються на тлі повідомлень про безпрецедентну активність ізраїльських спецслужб. Раніше видання Al Arabiya з посиланням на власні джерела зазначало, що підрозділи «Моссаду» протягом ночі провели серію наземних операцій безпосередньо на території Ірану. Також повідомляється про рейди спецпризначенців у Лівані.

На цей час офіційні представники Ізраїлю та Оману не надали розгорнутих коментарів щодо нічних подій. Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, а відсутність детальних подробиць наземних операцій породжує численні припущення щодо подальшої ескалації.

Раніше стало відомо, що Іран грає за “російським сценарієм”: масовані атаки дронами накривають Близький Схід.

