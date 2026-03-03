Росія готує новий удар по системах водопостачання: під загрозою Київ та міста-мільйонники

Російські війська можуть змінити тактику атак і зосередитися на об’єктах водопостачання та водовідведення в Україні. Насамперед ідеться про міста-мільйонники, зокрема столицю — Київ. Про це заявив народний депутат України фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

«Не певен, що вже почалися рухи з підготовки»

За словами парламентаря, наразі немає впевненості, що водоканали по всій країні вже отримали чіткі розпорядження щодо підготовки до можливих атак.

«Я, відверто кажучи, маю сумніви, що вже водоканали отримали якісь розпорядження. Можливо, і були якісь розпорядження від головного управління розвідки, так само і до Кабінету міністрів. Але я не певен, що вже якісь почалися рухи з підготовки», — зазначає Нагорняк.

Він припустив, що певні сигнали могли надходити від ГУР або уряду, однак практичні кроки на місцях можуть ще не бути реалізовані в повному обсязі.

Під прицілом — критична інфраструктура

Об’єкти водопостачання та водовідведення належать до критичної інфраструктури. Їхнє пошкодження може призвести не лише до перебоїв із подачею води, а й до санітарно-епідеміологічних ризиків у великих містах.

Експерти раніше наголошували, що атаки на насосні станції, очисні споруди та електропідстанції, які забезпечують їхню роботу, можуть паралізувати цілі райони мегаполісів.

Що робити українцям

Народний депутат закликав громадян не чекати офіційних розпоряджень, а самостійно готуватися до можливих перебоїв.

«Кожна родина має підготуватися до потенційних загроз і мати запас питної та технічної води», — наголосив він.

Фахівці рекомендують мати вдома щонайменше триденний запас води: окремо для пиття та приготування їжі, а також для технічних потреб.

На тлі триваючих обстрілів енергетичної та іншої інфраструктури питання стійкості систем водопостачання може стати одним із ключових викликів для великих українських міст найближчим часом.