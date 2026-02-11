Брюссель та Україна оголосили війну Будапешту, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель та Україна оголосили війну Будапешту після публікації Politico про ідею вступу до ЄС авансом для України.

Орбан описав Politico як офіційне видання брюссельської еліти і назвав описані там ідеї найновішим планом війни.



"Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту. У квітні угорці повинні зупинити їх – на виборчих дільницях. "Фідес" – єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – написав він.