﻿
Полiтика

Брюссель та Україна оголосили війну Будапешту, - Орбан

Брюссель та Україна оголосили війну Будапешту, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель та Україна оголосили війну Будапешту після публікації Politico про ідею вступу до ЄС авансом для України.

Орбан описав Politico як офіційне видання брюссельської еліти і назвав описані там ідеї найновішим планом війни. 

"Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту. У квітні угорці повинні зупинити їх – на виборчих дільницях. "Фідес" – єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – написав він.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСУкраїнаУгорщинаОрбан
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лауреат "Оскара" Боббі Мореско екранізує історією модної імперії Джорджо Армані
Культура 10.02.2026 23:32:19
Лауреат "Оскара" Боббі Мореско екранізує історією модної імперії Джорджо Армані
Читати
Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні: лікар розповів деталі
Здоров'я 10.02.2026 23:03:20
Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні: лікар розповів деталі
Читати
МОК пояснив заборону "шолома пам’яті" Гераскевича необхідністю захисту нейтралітету змагань
Спорт 10.02.2026 22:34:00
МОК пояснив заборону "шолома пам’яті" Гераскевича необхідністю захисту нейтралітету змагань
Читати

Популярнi статтi