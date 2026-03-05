﻿
НАТО не активуватиме статтю 5 після перехоплення ракети біля Туреччини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що перехоплення балістичної ракети, яка рухалася у напрямку Туреччини, не є підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За словами Рютте, у штаб-квартирі альянсу наразі не ведеться обговорень щодо запуску механізму колективної оборони. «Ніхто не говорить про статтю 5», — наголосив він.

Водночас генсек підкреслив, що інцидент засвідчив здатність НАТО оперативно реагувати на потенційні загрози. За його словами, противники альянсу переконалися в його пильності та готовності до дій.

Стаття 5 договору передбачає, що напад на одну з держав-членів розцінюється як напад на весь альянс і може передбачати спільні оборонні заходи.

Крім того, Рютте заявив, що НАТО підтримує удари Сполучених Штатів по Ірану, зазначивши, що Тегеран наближався до створення загрози і для Європи.

Раніше Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка прямувала в бік її повітряного простору. Ракету знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у східній частині Середземного моря.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОвійнаІранТуреччина5 стаття НАТО
