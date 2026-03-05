Смертоносна «посилка» з дрона: СБУ затримала агентку, що готувала вибух біля ТЦК на Донеччині

Служба безпеки України запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували здійснити на одному з об’єктів Сил оборони. У результаті спецоперації на Донеччині затримано ворожу поплічницю, яка готувала підрив будівлі територіального центру комплектування (ТЦК).

План теракту та «дистанційна» смерть

За задумом кураторів, зловмисниця мала закласти саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий контейнер безпосередньо біля входу до режимної установи. Росіяни планували активувати бомбу дистанційно саме в «годину пік», щоб спричинити максимальну кількість жертв серед військових та цивільних.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження: фігурантку взяли «на гарячому», коли вона прибула на локацію для отримання вибухівки. Смертоносний вантаж рашисти передавали специфічним способом — скидом з безпілотника.

Що вилучили у затриманої

Під час обшуку на місці події правоохоронці виявили:

Саморобну бомбу: потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Уражаючі елементи: металеві деталі для збільшення радіусу дії та травматизму.

Засіб активації: мобільний телефон, під’єднаний до детонатора.

Після вчинення злочину жінка планувала негайно виїхати на власному авто до західного кордону, щоб згодом через треті країни втекти до РФ.

Шлях до зради: від чатів до вибухівки

Виконавицею виявилася мешканка Миколаївки Краматорського району. Вона привернула увагу окупантів через свою активність у Телеграм-каналах, де відкрито підтримувала агресію РФ та закликала до повної окупації регіону.

Більше того, агентка сама пропонувала ворогу використовувати власне помешкання як «перевальну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Правові наслідки

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також розглядається питання про додаткову кваліфікацію за статтею про підготовку теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.