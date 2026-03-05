Азербайджан заявив про атаку іранських дронів, Тегеран усе заперечує

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді в інтерв’ю телеканалу AnewZ заявив, що Ісламська Республіка не завдавала ударів по Азербайджану на тлі повідомлень про атаку безпілотників на міжнародний аеропорт Нахічевані 5 березня.

«Ми не націлені на наші сусідні країни», — наголосив дипломат.

За його словами, політика Тегерана полягає у завданні ударів виключно по військових базах своїх противників, зокрема США та Ізраїлю, які, як стверджує іранська сторона, ведуть активність у регіоні та можуть використовуватися для нападів на іранських громадян.

«Ми від самого початку заявляли: якщо в регіоні є будь-які військові бази і вони використовуються для нападів на Іран, ми завдамо по них ударів. Це наша політика», — додав Гарібабаді.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану повідомили, що інциденти сталися близько полудня, коли безпілотники увійшли в повітряний простір Нахічеванської Автономної Республіки з боку Ірану. Один дрон влучив у будівлю термінала Нахічеванський міжнародний аеропорт, інший упав поблизу школи в селі Шекеребад.

За даними місцевого МОЗ, унаслідок інцидентів постраждали четверо людей.