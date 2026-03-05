﻿
Свiт

Іран нищить світовий інтернет: світ готується до цифрового блекауту

Глобальна мережа опинилася під ударом через цілеспрямовані атаки Ірану на дата-центри Amazon Web Services (AWS) на Близькому Сході. Протягом останніх днів серія ударів спричинила масштабні збої, які вже відчули користувачі по всьому світу.

Хронологія атак

Ситуація розвивалася стрімко, охопивши ключові вузли хмарної інфраструктури регіону:

  • 1 березня: Завдано удару по дата-центру AWS у Дубаї. Прямі влучання об'єктів призвели до пожеж та повного відключення живлення серверів.

  • 2–3 березня: Атаки продовжилися на об'єкти в Бахрейні та ОАЕ.

  • Масштаб руйнувань: Два об'єкти в ОАЕ були уражені дронами. У Бахрейні вибух стався у безпосередній близькості до дата-центру, що спричинило серйозні фізичні пошкодження та перебої в роботі.

Наслідки для світу та бізнесу

Атаки на AWS — це не просто регіональний конфлікт, а удар по критичній цифровій інфраструктурі, від якої залежать мільйони сервісів.

  1. Колапс на Близькому Сході: У регіоні масово не працюють банківські додатки, державні цифрові сервіси та корпоративні мережі.

  2. Глобальне сповільнення: Amazon намагається перекинути потужності на вцілілі сервери в інших регіонах. Це спричиняє надмірне навантаження на світову мережу, через що швидкість передачі даних падає у користувачів по всьому світу.

  3. Втрата даних: Деякі центри обробки даних пошкоджені настільки суттєво, що фізичне відновлення обладнання займе тривалий час.

Реакція Amazon

У компанії офіційно заявили, що відновлення послуг у повному обсязі потребуватиме значного часу. AWS закликає всіх клієнтів негайно створювати резервні копії своїх даних на незалежних майданчиках, оскільки ризик подальших збоїв залишається критичним.

Експерти з кібербезпеки зазначають, що такі дії створюють прецедент фізичного знищення "хмарної" інфраструктури, що може змінити підхід до безпеки інтернету в майбутньому.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ІранінтернетAmazonвійна на Близькому Сході
