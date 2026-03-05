﻿
Війна

З російського полону повернули ще 200 українських захисників

З російського полону в Україну повернули ще 200 захисників, це перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських мил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки, повідомляє Коорштаб.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Сьогоднішній обмін є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві.

Фото: Коорштаб.

 Автор: Галина Роюк

