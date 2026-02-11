Кривавий злочин: у центрі Берліна вбили українку

9 лютого в одному з парків Берліна біля дитячого майданчика виявили закривавлене тіло жінки. Місце події було залите кров’ю, поруч лежали термочашка, електронна сигарета, рюкзак і шарф. Згодом Посольство України в Німеччині підтвердило загибель 40-річної громадянки України. Про інцидент повідомили німецькі медіа Tagesschau та Welt.

За даними німецької поліції та прокуратури, повідомлення про подію надійшло близько 3:30 ночі. На місці правоохоронці знайшли жінку з тяжкими травмами верхньої частини тіла — від отриманих поранень вона померла.

У парку також затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до злочину. За попередньою інформацією, він був знайомий із загиблою. Розслідуванням справи займається відділ з розслідування вбивств.

Німецька влада офіційно не розкриває особи ні загиблої, ні підозрюваного. Водночас Посольство України в Берліні підтвердило, що йдеться про громадянку України, а затриманий підозрюваний також є громадянином України.

