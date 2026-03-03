﻿
Свiт

CNN описало три сценарії завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану

Американський телеканал CNN проаналізував можливі наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану, окресливши як потенційні вигоди, так і серйозні ризики для Близького Сходу та самих Сполучених Штатів.

З одного боку, конфлікт може спричинити масштабну дестабілізацію регіону, нові терористичні атаки проти американців і хвилю біженців. З іншого — у разі успіху операції Вашингтон і Єрусалим можуть нейтралізувати іранську ядерну та ракетну програму, послабити регіональну загрозу й навіть запустити внутрішні зміни в самій Ісламській Республіці.

Журналісти виділяють три базові сценарії розвитку подій. Найоптимістичніший передбачає, що масовані авіаудари по інструментах репресій іранської влади можуть спровокувати народне повстання і привести до формування нового політичного порядку, здатного змінити баланс сил на Близькому Сході.

Більш імовірний, але нестабільний варіант — збереження влади частиною чинної еліти з формуванням нового режиму. Водночас навіть за такого розвитку подій США можуть вважати операцію успішною, якщо буде знищено ядерний, ракетний і значну частину військового потенціалу Ірану. Це може влаштувати Ізраїль, але не виключить нових воєн у майбутньому для стримування відновлення сил Тегерана.

Найгірший сценарій — повторення лівійського досвіду з міжусобицями або громадянською війною. У такому разі хаос може охопити регіон, спровокувати міграційну кризу та створити ризики потрапляння іранських ядерних матеріалів до рук екстремістських угруповань.

Адміністрація президента США Дональда Трампа озвучує різні обґрунтування війни — від знищення ядерної програми до підтримки протестувальників. На думку журналістів, це залишає Білому дому простір для політичного маневру й можливости оголосити перемогу за зручних умов.

Деякі аналітики порівнюють ситуацію з невдалими спробами США знайти поміркованих партнерів у Тегерані або зі стратегіями зміни режимів в інших країнах. Водночас у матеріалі нагадують про досвід Афганістану та Іраку, де багаторічна військова присутність США не принесла очікуваної стабільности.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Елліотт Абрамс припускає, що після масштабної кампанії Іран може втратити верховного лідера в нинішньому форматі, а також значну частину військових можливостей — від ракет до флоту. За його оцінкою, це суттєво зменшить здатність країни застосовувати силу.

Водночас експерти застерігають: навіть успішна військова операція без політичної стратегії може мати непередбачувані наслідки. Співзасновниця Інституту Квінсі Тріта Парсі вважає, що для Тегерана показником успіху може бути не перемога у війні, а максимальне послаблення позицій Трампа до її завершення.

Окремо зазначається, що нейтралізація Ірану могла б послабити його співпрацю з Росією та Китаєм і вплинути на постачання безпілотників і ракет, які Москва використовує у війні проти України. Однак затяжний конфлікт створить для Вашингтона новий політичний тиск, особливо напередодні виборчого циклу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаІзраїльІранДональд Трампсценарії війни
