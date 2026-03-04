﻿
Свiт

На знак підтримки: В Дубліні активіст щодня співає гімн України під посольством РФ

У столиці Ірландії місцевий мешканець на ім’я Кріс продемонстрував приклад надзвичайної стійкості та відданості демократичним цінностям. Чоловік щоденно стоїть біля будівлі російського посольства в Дубліні, аби виконуючи гімн України висловити свій протест проти воєнної агресії Кремля.

Українка Іванна Вовк опублікувала у мережі відео з ірландцем, зазначивши, що чоловік приходить до посольства з першого дня війни.

“Найкраще виконання Гімну України, яке я чула… Ірландець Кріс! Під російським посольством в Дубліні. Тут він з першого дня і ЩОДНЯ! За Україну. До Перемоги!”, – йдеться у повідомленні.

Кріс перетворив свій щоденний вихід під дипломатичне представництво на особисту місію. Його культурний протест з українською символікою під ворітьми російського посольства став постійним нагадуванням про злочини, що вчиняються проти суверенної держави. Для багатьох українців, які наразі перебувають в Ірландії, Кріс став уособленням щирої підтримки світової спільноти.

 Автор: Сергій Ваха

