Мріє стати поліціянтом: юнак із України затримав грабіжника в Берліні

У Берліні 16-річний Ігор із Нікополя Дніпропетровської області затримав озброєного грабіжника, який напав на місцевого жителя. Про свій вчинок підліток розповів Суспільному.

Хлопець переїхав до Німеччини разом із мамою та сестрою після початку обстрілів Нікополя російською армією. Нині він живе в Берліні, працює у кав’ярні та готується до вступу в місцеву академію поліції. Каже, з дитинства мріяв допомагати людям.

Інцидент стався 1 лютого. Того дня Ігор був на роботі й почув крики на вулиці. За його словами, чоловік домовився про продаж годинника біля квіткового магазину. Під час зустрічі покупець схопив «ролекси», штовхнув продавця на вітрину та почав тікати.

«Я побачив, як грабіжник перестрибує через паркан та біжить. Я вибіг із кав’ярні й побіг за ним», — пригадує підліток.

Ігор наздогнав нападника на сусідній вулиці, повалив його та утримував до приїзду поліції. Викрадений годинник він повернув власнику. Про те, що грабіжник мав при собі ніж, хлопець дізнався вже після затримання.

«Спочатку мені не було страшно, бо я розумів, що сильніший за нього. Але коли поліція знайшла ніж, стало трохи не по собі», — розповів він.

Батько Ігоря Олексій, який нині живе в Нікополі, каже, що дізнався про вчинок сина з німецьких новин.

«Він надіслав мені вирізки з газет і спершу не сказав, що це про нього. Я передзвонив і запитав: “Це ти?” Звісно, було страшно, адже грабіжник дорослий і озброєний. Але потім залишилася лише гордість за сина», — зазначив чоловік.

За словами батька, Ігор із шести років займався дзюдо та футболом.