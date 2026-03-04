В Ірані поспіхом визначили наступника верховного лідера

В Ірані новим верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї може стати його син Моджтаба Хаменеї. Рішення про його призначення було ухвалене Асамблеєю експертів — органом, який відповідно до конституції Ірану відповідає за обрання верховного лідера, повідомляє Iran International.

Водночас журналісти стверджують, що на членів асамблеї чинився активний тиск з боку Корпусу вартових ісламської революції. Саме КВІР, за цією інформацією, наполягав на якнайшвидшому визначенні наступника, аби уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї.

При цьому офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Довідка: Моджтаба Хаменеї — один із синів Алі Хаменеї та впливовий шиїтський духовний діяч. Упродовж багатьох років його вважали однією з ключових фігур у кулуарах іранської політики, зокрема через тісні зв’язки з керівництвом КВІР.

Він навчався у школі Алаві в Тегерані — навчальному закладі, який традиційно відвідують діти високопосадовців Ірану. Згодом одружився з донькою Голам-Алі Хаддад-Адель. Шлюб відбувся ще до того, як Моджтаба розпочав релігійну кар’єру.

Формальну духовну освіту він здобував у семінарії міста Кум — головному шиїтському богословському центрі Ірану, куди вступив у 30-річному віці.

Вплив Моджтаби Хаменеї на політичні процеси став помітнішим у середині 2000-х років. Після президентських виборів 2004 року політик Мехді Каррубі у відкритому листі до Алі Хаменеї звинуватив Моджтабу у прихованому втручанні на користь Махмуд Ахмадінежад.

З 2010-х років Моджтаба Хаменеї вважається однією з найвпливовіших неформальних фігур в Ісламській Республіці. Хоча він не обіймав офіційних державних посад, його неодноразово називали потенційним наступником батька.

Моджтаба Хаменеї належить до жорсткого консервативного крила іранського істеблішменту та підтримує силову політику щодо опонентів режиму й зовнішніх противників.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.