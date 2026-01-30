﻿
Український банкір загинув у Мілані за загадкових обставин

В елітному районі Мілана загинув відомий український банкір Олександр Адарич, 54 роки. Тіло чоловіка було знайдено 23 січня у дворі п’ятиповерхового будинку на вулиці Неріно, повідомляє La Repubblica.

За попередніми даними, Адарич випав з четвертого поверху. Однак поліція розглядає також версію можливого вбивства. Відеокамери зафіксували двох осіб, які залишили будівлю після падіння. Слідчі намагаються встановити їхню особу. За свідченням консьєржа, після падіння хтось перебував у помешканні та англійською запитав: «Що сталося?», після чого пішов.

У кімнаті загиблого були знайдені документи з фотографіями, але з різними іменами, що ускладнило ідентифікацію особи. Слідство перевіряє, чи перед падінням не було насильницьких дій, та чи не був Адарич уже мертвим до падіння. Поки що справу розглядають як потенційне умисне вбивство з можливим інсценуванням суїциду.

Довідка: Олександр Адарич мав подвійне громадянство (Україна та Румунія) та великий досвід у фінансовому секторі. Він був президентом Fidobank, раніше очолював Укрсиббанк та інвестиційний фонд АС Зростання. Також мав бізнес-інтереси у Луксембурзі та інших країнах.

