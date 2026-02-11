Окупанти наближаються до нових стратегічних плацдармів на сході

Росія вже понад рік веде бойові дії на сході та південному сході України, намагаючись захопити три стратегічно важливі міста — Гуляйполе, Покровськ та Мирноград. Захоплення цих міст, за словами експертів, може надати Росії опорні пункти для розміщення військ і організації логістики, а також слугувати аргументом у мирних переговорах, повідомляє The New York Times. Водночас аналітики сумніваються, що РФ зможе швидко перетворити такі завоювання на подальшу територіальну експансію через повільний темп просування на фронті.

За даними видання, Гуляйполе в Запорізькій області майже повністю перебуває під контролем російських військ. Українські сили оборони утримують лише окремі будівлі в місті. Експерти застерігають, що захоплення Гуляйполя може підвищити ризики ударів по Запоріжжю, яке опиняється в зоні досяжності невеликих ударних дронів.

У Донецькій області українські війська зосередилися на обороні Покровська та Мирнограда. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за півтора року наступу РФ просувалася в цих районах лише на 70 метрів на день. Загальні втрати російських сил у 2025 році оцінюють близько 415 тисяч осіб, більшість з яких — у боях за Покровськ та Мирноград.

Експерти наголошують, що захоплення Покровська та Мирнограда може надати Росії плацдарм для подальшого просування на північ і потенційного контролю над усією Донецькою областю. Основною ціллю може стати Костянтинівка, яка є південними воротами останнього великого оборонного поясу України в регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог підтягує резерви та посилює піхотні штурми й авіацію на Покровському напрямку.