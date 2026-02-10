Покровський напрямок: Ворог підтягує резерви та посилює піхотні штурми й авіацію, – речник УДА

У районі Покровська російські війська намагаються застосовувати тактику "випаленої землі", поєднуючи масовані піхотні штурми з авіаційними ударами керованими авіабомбами.

Про це повідомив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ситуація під Покровськом справді ускладнилася, однак говорити про фінал битви зарано, адже триває оборонна операція, яка радше перейшла в новий етап. Російські війська підтягують резерви, активніше застосовують піхоту та авіацію, намагаючись руйнувати укріплення й витісняти українські сили.

"На сьогодні доля Покровська, вона більше вирішується, на мій погляд, в районі Родинського і, звичайно, ми говоримо про наступальні дії росіян на Грішино, тому що свого часу Грішино — ця траса, вона була, відповідно, головною логістичною артерією для сил оборони", — зазначив Братчук.

Він пояснив, що противник цілеспрямовано нищить позиції там, де не може просунутися безпосередньо в бою. За його словами, на окремих ділянках фізичної присутності українських військових може не бути, оскільки там настільки інтенсивно працюють дрони з обох боків, що перебування людей є вкрай небезпечним.

У таких зонах оборона може мати глибину 5–10 км, а основну бойову роботу виконують безпілотники, які виявляють та знищують противника.

Експерт наголосив, що попри складність ситуації українські сили застосовують контратакувальні дії та новітні технології для забезпечення життєдіяльності підрозділів. Через небезпеку використання традиційного транспорту на лінії фронту логістичні завдання дедалі частіше виконують наземні роботизовані комплекси.

Братчук підкреслив, що Покровський напрямок продовжує виконувати ключове завдання — виснаження наступального ресурсу ворога. Втрати окупантів досягають критичних показників, що робить кожен захоплений квадратний метр української землі надзвичайно "дорогим" для російської армії.

"В середньому втрати ворога, якщо говорити загалом по фронту, десь за кожен квадратний кілометр нашої землі ворог кладе приблизно роту своїх солдатів. Це дуже високі показники, і втрати для ворога настільки великі, що поповнювати їх стає набагато складніше, ніж це було пів року тому. Покровсько-Мирноградська агломерація вже давно цими оборонними боями виконує найголовнішу функцію — виснаження наступального ресурсу російської армії", — наголосив експерт.

The New York Times повідомляв, що у найближчі тижні або місяці Росія може захопити Гуляйполе в Запорізькій області та Покровськ і Мирноград на Донеччині після року виснажливих боїв. Це може дати Росії плацдарм для базування військ та організації логістики для майбутніх наступальних дій, а також нові важелі впливу в мирних переговорах за посередництва США.

Німецький журналіст в етері телеканалу Welt повідомив, що Росія, ймовірно, готується до весняної наступальної кампанії в Україні одразу на двох напрямках.

Російські війська активізували наступальні дії в районі Покровська на сході України, намагаючись завершити багатомісячну операцію із захоплення цього стратегічного транспортного вузла.