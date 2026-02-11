Погода 11 лютого: без опадів, але все ще з морозом

У більшості регіонів України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Лише на Закарпатті можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, повідомили синоптики. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

На заході країни температура повітря коливатиметься в межах -1…+5 градусів, у Закарпатській області — до +5 градусів. У північних регіонах прогнозують -6…-1 градус, без опадів.

У центральній частині України температура повітря становитиме -6…0 градусів, опадів не очікується.

На сході країни збережеться холодна погода — -8…-3 градуси, без опадів.

У південних областях температура вдень коливатиметься в межах -1…+1 градуса, істотних опадів не прогнозують.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря становитиме -3…-1 градус. Вітер упродовж дня південний, 7–12 м/с.

