Лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління

Січень 2026 року в Україні відзначився тривалими морозами, снігопадами та ожеледицею, що стало нетиповим явищем для останніх років. На тлі такої зими синоптики оновили попередні оцінки щодо погоди у лютому, який традиційно вважається одним із найбільш мінливих місяців року.

За прогнозами фахівців, лютий не буде аномально теплим, однак і тривалих сильних морозів наразі не очікується. Погода залишатиметься нестійкою — з періодичними хвилями похолодання та короткочасними потепліннями.

Снігопади упродовж місяця можливі, однак імовірність рекордних опадів оцінюється як низька. Загалом кількість днів із сильними атмосферними явищами, за попередніми оцінками, буде помірною.

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу наголосила, що наразі говорити про точні погодні сценарії передчасно. За її словами, більш детальний прогноз середньомісячної температури та розподілу опадів синоптики сформують цього тижня. «Попередні розрахунки, зроблені ще на початку зимового сезону, вказували на те, що лютий може бути дещо теплішим за кліматичну норму. Остаточні уточнення ми отримаємо наприкінці січня», — зазначила Птуха.

За наявними тенденціями, температурний фон на початку лютого, ймовірно, буде вищим, ніж у середині січня, однак зберігатиметься зимовий характер погоди.

Лютий залишається місяцем швидких погодних змін і може принести як короткі похолодання, так і періоди відносного тепла.

