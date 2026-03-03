﻿
Війна

Психологиня-фрилансерка на замовлення фсб намагалася влаштуватися на роботу до ТЦК

Контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу рф «інтегрувати» свого агента до ЗСУ.

За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення фсб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині, повідомляє СБУ.

У разі агентурного проникнення, вона мала «зливати» ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті. 

Щоб виконати завдання фсб, жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК. 

До цього вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ. 

Співробітники СБУ задокументували ворожу розвідактивність, завчасно убезпечили локації Сил оборони і затримали агентку до її візиту в ТЦК. 

Під час розслідування було встановлено, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак рф по енергооб’єктах Черкащини. 

Щоб наводити російські обстріли, зловмисниця прибувала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО. 

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням фсб шукала запасні командні пункти українських захисників. 

Після цього агентку «відрядили» на Харківщину. 

При обшуках у затриманої виявлено смартфон із доказами контактів з фсб та набої до стрілецької зброї. 

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

