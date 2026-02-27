Українка Людмила Оляновська встановила історичний світовий рекорд зі спортивної ходьби на 5000 м

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів.

Ця історична подія відбулася в перший день чемпіонату України з легкої атлетики, що наразі проходить у Києві.

Легкоатлетка продемонструвала високу швидкість, подолавши дистанцію за 19:53 хвилини. Цей результат став визначним у світі спорту, адже Оляновська стала першою жінкою в історії, якій вдалося вийти за межі 20-хвилинного бар’єра на цій дистанції.

Попереднє світове досягнення належало італійській атлетці Елеонорі Гіоргі у 2014 році. Оляновська покращила її показник на 8 секунд.

Завдяки цьому успіху Оляновська стала другою українською легкоатлеткою, яка є чинною світовою рекордсменкою. Крім неї, українська спортсменка Ярослава Магучіх у 2024 році встановила рекорд у стрибках у висоту, подолавши позначку у 2,10 м.