Мавіки, зарядні станції та планшети: БФ молодіжної ініціативи «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк посилили «Спецпідрозділ Тимура» ГУР

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «НАДІЯ» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем, партнером фонду Анатолієм Шкрібляком та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує підрозділи воєнної розвідки України у координації з Кирилом Будановим. Регулярну допомогу отримує і «Спецпідрозділ Тимура».



Під час чергової місії «Спецпідрозділу Тимура» фонд «НАДІЯ» передав обладнання, необхідне для роботи на передовій. Йдеться про портативні генератори, павербанки та зарядні станції, системи супутникового зв’язку Starlink і дрони Mavic, планшети, ноутбуки, плазмові панелі та інтерактивну дошку для планування операцій.

Передана техніка забезпечує стабільний зв’язок, автономне енергоживлення та оперативну координацію дій підрозділу під час виконання бойових завдань та планування операцій.

«Спецпідрозділ Тимура» — один із найбоєздатніших підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стоїть за низкою найрезонансніших операцій повномасштабної війни.

Підрозділ об’єднує різні бойові групи спеціального призначення, сформовані із професійних військових та фахівців різних напрямів. За час повномасштабної війни бійці стали відомими завдяки участі у визволенні острова Зміїний, поверненні Україні захоплених ще у 2014 році «вишок Бойка», деокупації Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині, рейдових операціях у Криму та в районі Енергодара, боях за Бахмут і Авдіївку, а також виконанні завдань на Херсонщині та Сумському напрямку. Під час боїв за Покровський напрямок розвідники після безпарашутного десанту прорвали наземний коридор і посилили українське угруповання в зоні активних бойових дій.



У лютому 2024 року командир підрозділу із позивним «Тимур», так окреслив принцип його роботи: «У нас немає обмежень щодо того, де ми можемо працювати. Де б не були солдати, офіцери чи особи, пов’язані зі спецслужбами ворога, ми їх знайдемо».



«Підрозділи воєнної розвідки виконують надскладні операції, від яких безпосередньо залежить безпека наших військових і успіх оборонних дій. Наш обов’язок — забезпечити їх сучасною технікою, зв’язком і засобами живлення, щоб вони могли ефективно діяти та зберігати життя українських воїнів», — наголосив Валерій Дубіль.



Фонд «НАДІЯ» від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує підрозділи Сил оборони України, забезпечуючи їх технікою, засобами зв’язку, медичним обладнанням та іншим оснащенням для виконання бойових завдань. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.