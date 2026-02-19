Журналісти з'ясували, що українка з Броварів підбирала дівчат для Джеффрі Епштейна

В оприлюднених Міністерство юстиції США так званих «файлах Епштейна» журналісти знайшли листування української моделі з Броварів із американським фінансистом і засудженим секс-злочинцем Джеффрі Епштейн. Розслідувачі встановили, що жінка протягом кількох років підшуковувала для нього молодих дівчат, називаючи острів Епштейна «Джеффрілендом».

Про це йдеться в новому розслідуванні Слідства.Інфо.

Журналісти проаналізували близько тисячі повідомлень і з’ясували, що з 2015 до 2019 року українська модель Настя Н. перебувала у регулярному листуванні з Епштейном, а також тривалий час особисто з ним спілкувалася. Асистенти бізнесмена фіксували її візити у його щоденнику.

У переписці Епштейн неодноразово просив знайти для нього «асистентку», вказуючи бажаний вік і вимоги. У відповідь українка погоджувалася підбирати кандидаток. З листування також випливає, що Епштейн купував їй дорогі речі, оплачував навчальні курси та обіцяв фінансувати поїздки між США й Україною.

Згодом жінка надсилала Епштейну фото і відео потенційних кандидаток, зокрема своїх знайомих з інших країн, пропонуючи їх «для Джеффріленду». Частину пропозицій він відхиляв, інші — схвалював. Із подальшого листування випливає, що принаймні одна з дівчат після цього почала літати з ним на його приватний острів, де, за свідченнями потерпілих, відбувалися сексуальне насильство й експлуатація.

Окремо журналісти виявили повідомлення, у яких Епштейн доручає своїй асистентці передати українській моделі 10 тисяч доларів США. За що саме призначалися ці кошти та чи були вони передані, з документів не відомо.

Сама Настя Н. на запити журналістів коментарів не надала, а після отримання повідомлень закрила свою сторінку в Instagram.

Наприкінці січня Мін’юст США оприлюднив близько трьох мільйонів документів, відомих як «файли Епштейна», — листи, фото та інші матеріали, що стосуються діяльності фінансиста. Публікація спричинила міжнародний резонанс, оскільки в документах згадуються впливові політики та бізнесмени, які контактували з Епштейном, зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує будь-які зв’язки з ним.