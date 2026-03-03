﻿
Свiт

Військовий корабель Британії вирушить для посилення захисту авіабази Королівських ВПС на Кіпрі

Велика Британія планує відправити військовий корабель для посилення захисту авіабази Королівських ВПС Акротирі на Кіпрі після серії атак іранських безпілотників.

Як повідомляє газета Times, розглядається варіант направлення ракетного есмінця HMS Duncan (D37) до Кіпру, де розташована база Королівських військово-морських сил.

Міністр оборони Джон Гілі провів консультації з керівниками британських збройних сил щодо деталей відправки корабля та заходів безпеки для бази.

Раніше ForUA повідомляв, що нещодавно міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані військові бази Великої Британії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КіпрВелика Британіявійськова базаагресія Ірану
