Олімпіада-2026: На церемонії відкриття табличку України перед збірною несла росіянка

Жінка, яка несла плакат перед українською збірною на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026, виявилася росіянкою, що живе в Мілані. Про це пишуть Associated Press та The Guardian.

Цим вчинком вона прагнула продемонструвати свою солідарність з Україною.

Анастасія Кучерова, архітекторка, що 14 років проживає в Мілані, була вдягнута у сріблясту пухову куртку з капюшоном. ЇЇ очі закривали темні окуляри.

Вона написала в Instagram, що була волонтеркою, яка супроводжувала п’ятьох українських спортсменів, що змагалися у Мілані, на стадіон Сан-Сіро.

– Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне людське право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Проте я вважаю важливим зробити хоча б маленьку дію, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково, – заявила вона.

Кучерова розповіла, що спочатку розподіл країн мав бути випадковим, але пізніше хореограф запитав, чи мають волонтери побажання, і вона обрала Україну.

Волонтерка додала, що спортсмени одразу впізнали її походження і звернулися до неї російською мовою.

До складу української команди входили п’ятеро спортсменів. Прапороносцями стали ковзанярка з шорт-треку Єлизавета Сидорко та фігурист Кирило Марсак.

ForUA нагадує, Міжнародний олімпійський комітет усунув від участі в зимових Олімпійських іграх у Мілані українського спортсмена Владислава Гераскевича через шолом із зображеннями українських атлетів, які загинули у війні з Росією.