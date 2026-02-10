Папа Лев XIV передав українським католикам 80 генераторів

Папа Римський Лев XIV ініціював доставлення до України 80 електрогенераторів, а також медикаментів і продуктів харчування. Допомога призначена для церковних громад і розподіляється через структури Католицької церкви. Про це повідомляє Vatican News.

Дикастерія у справах благодійного служіння на прохання понтифіка відправила в Україну три вантажівки з генераторами. У Ватикані зазначили, що таким чином Папа відгукнувся на звернення єпископів, які просили підтримки через труднощі, спричинені війною та сильними холодами.

Вантажівки вирушили від базиліки Святої Софії в Римі — храму української громади в Італії — та вже прибули до пунктів призначення у Фастові й Києві.

Окрім генераторів, до вантажу увійшли лікарські засоби, зокрема антибіотики, протизапальні препарати, мелатонін, ліки для зниження тиску, а також різні харчові продукти.

Після прибуття в Україну допомогу розподіляють через парафіяльні мережі різних дієцезій, тобто безпосередньо через церковні громади, а не державні структури.