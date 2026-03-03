За два місяці Україна отримала майже 2 тисячі одиниць енергетичного обладнання

У січні–лютому 2026 року Україна отримала понад 1963 одиниці енергетичного обладнання. Серед переданого — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Допомогу надали країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, Литва, Латвія, Словаччина, Австрія, Естонія, Франція, Італія, Бельгія, Чехія, Данія, Польща, Кіпр і Швейцарія, а також Японія, Молдова, Азербайджан, Норвегія, Швеція та організація UNICEF (програма WASH).

У Міністерстві оборони України повідомили, що найближчим часом очікується ще понад 2 тисячі генераторів, 127 трансформаторів і 199 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК та КГУ.

За останні два місяці зі складів хабів Міністерства енергетики України до регіонів відправили понад 1691 тонну гуманітарної допомоги. Вона спрямована на підтримку лікарень, соціальних установ та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, передано 1135 генераторів і 126 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 27 307 тонн гуманітарної допомоги енергетичного спрямування, з яких понад 25 307 тонн уже розподілено між регіонами.

Окремі країни також оголосили про додаткову підтримку. Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel передало чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт. Канада спрямувала 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг внеску до 44,6 млн євро.

Під час візиту до Києва єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен презентував стратегію енергетичного порятунку, яка передбачає понад 1 млрд євро фінансування на захист і відновлення українських енергомереж.