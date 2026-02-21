Швейцарці везуть до України автомобільним транспортом енергообладнання на $41,3 мільйона

Швейцарське енергетичне обладнання було відправлено в Україну автомобільним транспортом в рамках пакету допомоги на суму CHF32 млн ($41,3 млн), раніше затвердженого швейцарським урядом (Федеральна рада), повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії.

"Завантаження триває: швейцарське енергетичне обладнання завантажують на вантажівки, які прямують до України. Поставка є частиною пакету допомоги на суму CHF32, затвердженого Федеральною радою для підтримки енергопостачання України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х.

Як повідомлялося, 11 лютого федеральний уряд Швейцарії повідомив про виділення Україні CHF32 млн на термінову допомогу у вигляді генераторів та електромодулів і що ця допомога буде надіслана до України протягом найближчих тижнів.

Перед тим 21 січня Україна та Швейцарія у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030".