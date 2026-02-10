Побутовим споживачам збільшать ліміти електропостачання

Кабмін переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури з метою збільшення лімітів електроенергії для побутових споживачів. Лікарні, водоканали та соціальні установи залишаються безумовним пріоритетом і будуть гарантовано забезпечені електропостачанням, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Водночас інші установи поступово переводитимуть на автономний режим роботи із використанням генераторів. Такий підхід, за словами Шмигаля, дозволить вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів.

Крім того, уряд посилить контроль за дотриманням справедливого розподілу електроенергії між громадянами. Для цього Держенергонагляду вже доручено посилити нагляд за застосуванням графіків відключень.

