﻿
Енергетика

Побутовим споживачам збільшать ліміти електропостачання

Побутовим споживачам збільшать ліміти електропостачання

Кабмін переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури з метою збільшення лімітів електроенергії для побутових споживачів. Лікарні, водоканали та соціальні установи залишаються безумовним пріоритетом і будуть гарантовано забезпечені електропостачанням, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Водночас інші установи поступово переводитимуть на автономний режим роботи із використанням генераторів. Такий підхід, за словами Шмигаля, дозволить вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів.

Крім того, уряд посилить контроль за дотриманням справедливого розподілу електроенергії між громадянами. Для цього Держенергонагляду вже доручено посилити нагляд за застосуванням графіків відключень.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняшмигальвідключення світлакритична інфраструктурарозподіл електроенергії
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Депутатка звернулася до міністра оборони через розформування 2-го Іноземного легіону
Війна 09.02.2026 20:00:50
Депутатка звернулася до міністра оборони через розформування 2-го Іноземного легіону
Читати
Американський Newsmax розширює мовлення і виходить на український ринок
Суспiльство 09.02.2026 19:26:35
Американський Newsmax розширює мовлення і виходить на український ринок
Читати
На Троєщині відновили теплопостачання, але будівлям потрібен час, щоб прогрітися
Столиця 09.02.2026 19:11:47
На Троєщині відновили теплопостачання, але будівлям потрібен час, щоб прогрітися
Читати

Популярнi статтi