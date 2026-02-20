Відключення світла: деякі регіони житимуть без графіків

Сьогодні в Україні продовжать діяти графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для бізнесу, але у деяких регіонах відключень не буде.

Причиною залишаються наслідки атак РФ на українську енергосистему. У повідомленні Укренерго зазначено: "Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні".

Регіони без відключень 20 лютого:

Закарпаття

Волинь

У більшості інших областей України (зокрема Черкаська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та інші) діятимуть графіки погодинних відключень. Черги вимикання електроенергії залежать від інформації місцевих обленерго.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.