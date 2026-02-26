﻿
Енергетика

Українцям прогнозують ще щонайменше три роки життя за графіками відключень світла

Українці можуть жити в умовах планових відключень електроенергії щонайменше ще три роки — передусім у зимові та літні місяці, коли споживання електрики традиційно зростає. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, обмеження стосуватимуться періодів пікового навантаження на енергосистему — в холодну пору року через активне використання обігрівачів та влітку через масове застосування кондиціонерів.

Водночас експерт наголошує: ситуація поступово стабілізується. Україна переходить до більш передбачуваних та збалансованих графіків відключень. Якщо раніше обмеження часто були екстреними та хаотичними, то нині система планування стає більш впорядкованою.

Харченко також зазначив, що вже у квітні–травні теоретично можливий період без масштабних відключень. Проте гарантувати повну відсутність обмежень наразі неможливо — все залежатиме від рівня споживання, погодних умов та стану енергетичної інфраструктури.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти генерації та мережі. Однак для повного відновлення потужностей та створення запасу міцності системи потрібен час.

Таким чином, українцям варто бути готовими до життя з графіками відключень у пікові сезони ще кілька років, водночас розраховуючи на поступове покращення ситуації.

 Автор: Галина Роюк

