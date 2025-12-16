Невтішний прогноз: українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попереджає про критичне погіршення ситуації в енергосистемі країни, якщо температура повітря значно знизиться.
За словами Ігнатьєва, якщо стовпчики термометрів опустяться до -10°C і нижче, ситуація з електропостачанням в Україні може стати критичною.
Основні Виклики
-
Зростання Споживання: При сильних морозах споживання електроенергії зростає приблизно на 20% через активне використання обігрівачів.
-
Перевантаження Підстанцій: Це різке зростання споживання призведе до перевантаження підстанцій, значна частина яких досі перебуває на ремонті після російських обстрілів.
Прогнозовані Наслідки
"Це не спричинить повний блекаут, але світло може бути всього 2-4 години на добу," — наголосив Станіслав Ігнатьєв.
Найбільш Вразливі Регіони
Найгірша ситуація з дотриманням графіків відключень очікується у:
-
Херсоні
-
Чернігові
-
Києві
Регіони з М'якшими Графіками
-
Області з власною генерацією матимуть м'якші графіки відключень.
-
Прифронтовий Харків наразі не має відключень через свій особливий статус.
Громадян просять максимально економити електроенергію, особливо у пікові години, щоб допомогти енергосистемі витримати навантаження в період морозів.Автор: Галина Роюк