Невтішний прогноз: українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попереджає про критичне погіршення ситуації в енергосистемі країни, якщо температура повітря значно знизиться.

За словами Ігнатьєва, якщо стовпчики термометрів опустяться до -10°C і нижче, ситуація з електропостачанням в Україні може стати критичною.

Основні Виклики

Зростання Споживання: При сильних морозах споживання електроенергії зростає приблизно на 20% через активне використання обігрівачів.

Перевантаження Підстанцій: Це різке зростання споживання призведе до перевантаження підстанцій, значна частина яких досі перебуває на ремонті після російських обстрілів.

Прогнозовані Наслідки

"Це не спричинить повний блекаут, але світло може бути всього 2-4 години на добу," — наголосив Станіслав Ігнатьєв.

Найбільш Вразливі Регіони

Найгірша ситуація з дотриманням графіків відключень очікується у:

Херсоні

Чернігові

Києві

Регіони з М'якшими Графіками

Області з власною генерацією матимуть м'якші графіки відключень.

Прифронтовий Харків наразі не має відключень через свій особливий статус.

Громадян просять максимально економити електроенергію, особливо у пікові години, щоб допомогти енергосистемі витримати навантаження в період морозів.