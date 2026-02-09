Кордон на замку: чому українських водіїв масово розвертають на в’їзді до Молдови

Українським водіям, які планують поїздку до Молдови, слід бути готовими до суворіших перевірок. Відтепер наявність довідки про підтвердження технічного стану автомобіля стала обов’язковою умовою для перетину кордону. Навіть якщо всі інші документи в порядку, за відсутності цього підтвердження у в'їзді буде відмовлено.

Чому техстан став критичним

Прикордонні служби вимагають документ, який видається лише після проходження техогляду на сертифікованій станції. Під час перевірки фахівці звертають особливу увагу на:

справність гальмівної системи;

роботу зовнішнього освітлення;

відповідність вихлопної системи екологічним нормам;

інші ключові параметри безпеки.

Повний перелік необхідних документів

Для безперешкодного перетину молдовського кордону водій повинен мати при собі:

Закордонний або біометричний паспорт (чинний). Водійське посвідчення (рекомендовано міжнародного зразка). Техпаспорт на транспортний засіб. «Зелена карта» — дійсний поліс міжнародного страхування. Віньєтка — документ, що підтверджує сплату дорожнього збору в Молдові.

Для подорожей з дітьми: Необхідно мати паспорт дитини або свідоцтво про народження. Якщо дитина їде лише з одним із батьків, обов’язковою є нотаріально завірена згода на виїзд від іншого з батьків.

Митні обмеження та заборони

Молдовські прикордонники закликають суворо дотримуватися правил ввезення товарів. На територію країни заборонено ввозити:

зброю та наркотичні речовини;

рецептурні ліки (без офіційного призначення лікаря);

продукти харчування: м’ясо, молочні вироби, мед;

рослини та саджанці без відповідних сертифікатів.

Порушення цих норм тягне за собою конфіскацію товарів та накладення значних штрафів.